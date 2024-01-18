「抵抗軸心」是由伊朗支持的反以色列組織。伊朗是否捲入這場戰爭，被視為是這場以哈衝突是否演變為重創全球經濟的關鍵。

Amir-Abdollahian表示，只有結束在加薩進行的種族滅絕行動，該地區的軍事行動和危機才會解除。紅海的安全與加薩的發展息息相關，如果以色列不停止在加薩犯下的罪行，每個人都將受苦，而所有的「抵抗軸心」陣線將繼續活動。

自去年底開始，葉門胡塞（Houthi）民兵組織不斷襲擊行經紅海航道的商船，最後甚至直接攻擊美國軍艦。胡塞宣稱這是為了表達對以色列猛攻加薩下受難的巴勒斯坦人。

為了反制胡塞，美國兩度直搗葉門襲擊該武裝組織的軍事陣地。稍早前，美國政府宣布重新將胡塞列入「特別指定全球恐怖份子」（SDGT）名單，這意味胡塞將面臨美方的嚴厲制裁，而這是為了切斷胡塞用以攻擊或劫持紅海船隻的資金和武器。

在WEF場邊接受媒體訪問時，伊朗外長Amir-Abdollahian亦警告美國「不要將自己的命運與納坦雅胡總理綁在一起」，並抨擊華府對以色列的全力相挺就是「破壞區域安全的根源」。他表示，伊朗希望美國阻止這場在加薩的戰爭，並強調「紅海的安全對伊朗至關重要，因為我們出口石油」。

當被問及是否提供胡塞援助時，Amir-Abdollahian表示，葉門人和該地區其他國家的人挺身捍衛巴勒斯坦人民，是根據自己的經驗和自身利益採取行動，他們沒有收到我們任何的命令或指示。