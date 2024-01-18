全球汽車半導體龍頭廠商恩智浦半導體（NXP）宣布，推出業界首款28奈米（nm） RFCMOS車用雷達單晶片系列SAF86xx，用於支援汽車製造商實現軟體定義的先進駕駛輔助系統（ADAS）架構。

新推出的SAF86xx雷達單晶片高度整合雷達收發器、多核心雷達處理器和MACsec安全引擎，能夠以每秒1Gbit／s的高速率串流大量低階雷達感測器資料。這將有助汽車廠商優化下一代ADAS的分散式架構，並實現從目前的智慧感測器平穩過渡至未來的串流感測器架構。

恩智浦表示，SAF86xx完整的系統解決方案支援軟體定義雷達所需的關鍵功能，包括360度感測器融合、更佳的感測器解析度和基於人工智慧的物體分類。汽車電子產品領先供應商HELLA已宣布，將運用SAF86xx系列開發第七代雷達產品組合。

SAF86xx建立在恩智浦成功的RFCMOS車用雷達技術基礎上，其76至81GHz操作頻段與乙太網介面和增強型MACsec安全功能，均針對新一代分散式串流感測器架構進行優化。此新系列符合ISO 26262功能安全標準（ASIL B階段）以及ISO／SAE 21434網路安全標準的要求。

恩智浦汽車ADAS事業處副總裁Steffen Spannagel指出，SAF86xx系列讓汽車製造商能輕鬆快速實現從目前雷達架構過渡到新的軟體定義車輛架構。透過將大量感測器連成龐大網路，配合恩智浦S32R雷達專用處理器，可提升雷達的感知能力，同時支援包括360度環景感測在內的自動駕駛關鍵技術。