南韓女星朴信惠2022年1月底嫁給演員崔泰俊，並於同年五月產下一子，而產後迅速速恢復狀態的她，也睽違兩年回歸螢光幕和男星朴炯植主演的《低谷醫生》；不過最近她為韓國女裝拍攝的形象照卻有許多粉絲不買單，直呼這妝容過於顯老。

朴信惠近期替韓國女裝品牌MOJO.S.PHINE拍攝的秋冬形象大片，照片中朴信惠穿著各式成熟幹練的秋冬服飾，但臉上卻畫著濃烈的小煙燻眼妝，讓不少粉絲看了直呼「淡妝也不會不符合這個服裝風格」、「淡妝就好看」、「這個妝容太NG了」、「齊瀏海該開」、「祈禱新劇發佈會不會是同款瀏海造型」、「求換個化妝師」更認為這妝容顯得朴信惠視覺年齡老了10歲；然而，該品牌在隔幾日後發出新的宣傳照中，朴信惠換上瀏海造型與淡妝，獲得網友們的稱讚。

事實上，產後回歸的朴信惠與朴炯植主演的《低谷醫生》即將播出，而劇中重新穿上高中制服的朴信惠竟毫無違和，讓大批粉絲讚回11年前《繼承者們》的角色「車恩尚」。