軍方又爆性騷事件。陸軍十軍團52工兵群指揮官，被爆出在一場與部屬餐敘的場合中，藉酒酣耳熱之際，性騷擾一名年輕女下屬，不斷將臉貼在女方耳邊說話，事後女方深感不適，向上申訴。陸軍司令部獲報後，立即將指揮官調離現職接受調查，隨即召開性平會進行調查。

日前網路瘋傳一段影片，畫面中，陸軍十軍團52工兵群指揮官與各級部屬在餐敘場合中，於現場唱歌助興，途中該名指揮官卻緊貼一名年輕女下屬，不僅牽起對方的手，還不斷地用臉在貼在女方耳邊說悄悄話，即使女方保持鎮定不斷閃躲，但指揮官仍緊握不放。而一旁副指揮官與單位同袍見狀，並未上前阻止或解救女方，同樣遭到網友撻伐。

據了解，事後女方深感不適，向上申訴。陸軍司令部獲報後，立即將指揮官調離現職接受調查，隨即召開性平會進行調查。

對此，陸軍第十軍團指揮部今（18日）表示，轄屬52工兵群指揮官林姓上校日前與部屬在營外餐敘，期間涉有酒後行止失當行為。本部獲報後，已將林員調離現職接受行政調查，後續將依調查結果予以懲處。

第十軍團強調，高階幹部應謹言慎行，作部屬表率；本部將以嚴肅態度妥處，並檢討相關人員疏責，以正綱紀。

陸軍十軍團52工兵群，負責戰鬥支援與災害防救雙重任務，戰時運用爆破、地雷、工事、阻絕、渡河及架橋等專業技能，遂行戰鬥支援任務，並以各類型工兵機械執行第5作戰區灘岸阻絕及橋梁架設作業。平時配合政府實施災害防救演練與疏濬等工作，鞏固地區災防應變能力，過去功績受到好評，未料卻爆發不光采醜聞，讓軍方相當遺憾。