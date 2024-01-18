李艷秋認朱立倫不需辭黨主席 但該向支持者交代「這件事」 @ChinaTimes

2024大選落幕，國民黨雖輸掉總統大選，但國會卻搶下第一大黨地位，不過選後仍出現要黨主席朱立倫下台負責的聲浪。對此，資深媒體人李艷秋認為，要朱立倫辭黨主席很無聊，但也認為朱該給支持者交代的是，為什麼當初堅持要藍白合？

李艷秋今（18）日發文談及選後的想法，首先，她認為要朱立倫辭黨主席很無聊，輸總統但拿回國會最大黨，提名年輕戰將，不分區名單漂亮，「這樣也逼宮？2022九合一國民黨大勝的時候，怎麼不見這些人給朱立倫喝采呢？」此外，李艷秋直言，三腳督本來就不會贏，未來重頭戲在立法院，若沒有輸掉立院，民進黨會公佈高端合約嗎？

李艷秋進一步表示，朱立倫不需要辭黨主席，但該給支持者交代的是，為什麼當初堅持要藍白合？兩個血型不同的黨根本不相容，容了必死。侯友宜說藍白合過程中受夠羞辱，重話不敢說一句，結果蹉跎時間，剩50天就投票了。選完了，侯打電話向賴清德恭賀，向柯文哲致意，如此簡單的民主風度，都可以被柯的太太拿出來討拍，說柯文哲嚇死了，不敢接電話。李艷秋強調，若到現在國民黨仍然忍氣吞聲，擔心立院民眾黨會倒向民進黨，讓韓國瑜選不上院長，國民黨最好有心理準備，繼續被柯文哲玩弄在股掌間，會讓支持者看不起。

至於民眾黨，李艷秋說若選舉時要下架民進黨，選後就綠白合，也不必驚訝，她倒是很想看看柯文哲給小草們樹立什麼樣的典範。李艷秋也強調，這次選舉，政黨輪替是目標，但是找回台灣的正直善良與是非才是許多選民的期待，國民黨若還有使命感，放下合縱連橫，不為誰喬位子，展現出與綠白不一樣的品德，做一個忠誠的反對黨，或可稍稍彌補對支持者的虧欠。

李艷秋還透露，專程回來投票的朋友們，這幾天已陸續回到工作地或僑居地，機場遇到熟人便相對苦笑，自嘲千里趕回，卻投了個寂寞，至於4年後還回來投票嗎？「大多笑笑不語」。