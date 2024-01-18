雙北預售屋房價一路開高，就連新北第三圈土城、新北第二圈蘆洲等地，預售屋開價都上看5-6字頭，小資族買房難上加難，查詢今年下半年至今內政部實價登錄預售屋行情，淡水、八里單價行情3字頭、五股單價行情3、4字頭、信義房屋專家表示，若以小資族自住考量，這三區最大的居住優勢為房價為小資足可負擔，但交通部分仍須考量自身條件，八里、五股沒有捷運，適合有汽機車通勤工具族群，淡水則是雖有捷運，但僅有一條對外道路，因此若是開車通勤，尖峰時刻塞車仍是難以避免。

信義房屋五股重劃店專員張振北表示，三重、蘆洲、板橋為距離北市最近的「新北第一圈」因為北市房價的邊際效應，房價已漸高，五股區因為還沒有捷運，房價仍屬低基期，目前五股重劃區新案單價行情4-5字頭，兩房、三房產品總價約1200-1500萬，為小資家庭可負擔房價，而10年內的新古社區大樓單價36-42萬，舊商圈的公寓還有機會找到２字頭房價。

而居住的優勢是，若是開車通勤的族群，上快速道路通往台北市或是新北市的新莊、三重、蘆洲距離都很近，而房價與鄰近的區域可以一坪差距10萬元，但車程僅需7-8分鐘，雖然沒有捷運，但交通逐漸改善，有公車可直達台北車站，2030五股輕軌即將通車，未來性可期。不過，張振北表示，五股重劃區仍缺乏大型商場，沒有家樂福量販商場，僅有小型的全聯購物中心，銀行僅有2-3間，選擇較少，因此許多在地居民仍需跨區採買。

而八里與淡水同樣很適合小資族購屋，信義房屋八里店專員呂紘毅表示，八里目前新成屋房價約3字頭，因為鄰近五股，也享有五股的交通優勢，開車族可運用64快速道路到新北市各區，也因尚未有捷運，因此房價在大台北地區仍屬低基期，待2025年淡江大橋通車後，可望再帶動發展。

信義房屋淡水北新店主任郭相廷表示，淡水房市的價格優勢對消費者來說是最實際的考量，此外，淡水為北部地區難得山、海、河匯集、歷史古蹟聚集，生活品質悠閒，又富有人文氣息，空氣品質也不錯，而許多年輕族群從事自媒體業，或是疫情後採遠距作業，不用進公司打卡，就會選擇淡水，更受國際客群青睞，目前商圈內10年內中古屋3字頭，位於淡水家樂福周邊的預售屋單價可到34-36萬。

郭相廷表示，許多居住已久的淡水居民都分享「淡水會黏人」，不僅生活環境佳，現又有淡海輕軌與U-Bike等交通，而淡水的重大交通建設也將逐漸到位，過去淡水僅有一條聯外道路易塞車，隨著淡北道路即將興建、淡江大橋也可望於2025年通車，交通可望改善，不過現階段若是有工作需求到台北市上班的族群，開車仍得接受尖峰時刻的交通過渡期。