過去台灣重要道路旁都會有穿著清涼的檳榔攤辣妹，吸引老司機目光，團購主雪倫表示，以前吃檳榔的人口比現在還要多，年輕辣妹能藉此賺取高額收入，但隨時代改變，年輕女子能從當直播主、展場模特兒獲取更多薪資，檳榔西施也就愈來愈少見了。

雪倫於抖音（TikTok ）指出，台灣隨處可見檳榔攤，主因是台灣吃檳榔的人口很多，但吃檳榔有致癌風險。根據衛福部統計數據，111年台灣癌症死亡人數為5萬1927人，其中有3192人死於口腔癌，雪倫說，在政府宣導下，嚼檳榔的人口從過去的200萬，銳減到60萬。

即便大減140萬人，檳榔這塊商機沒有減少，雪倫表示，台灣每年的檳榔產業有多達100億的產值，農委會統計，截至2021年台灣仍有4萬公頃的土地用來種植檳榔，種植和販賣檳榔的人口多達50萬人。

至於為何現在檳榔攤已很少見到穿著清涼的檳榔西施，雪倫解釋，過去吃檳榔的人口較現在多，從事檳榔西施的年輕女子可藉此賺到較多的薪水，隨著時代改變，檳榔西施可從其他管道獲取更多薪資，包括直播主、展場模特兒等，檳榔西施的行業自然就被淘汰掉了。

★《中時新聞網》提醒您：嚼檳榔有害健康，請勿過量食用。