柯以柔2011年嫁給經營日本料理店師傅郭宗坤後，2018年婚變，兩人離婚官司歷經5年後，去年7月正式離婚。柯以柔離婚後一肩扛起家計，除了接通告外，更轉戰電商開直播團購帶貨，一個人努力越做越好，團購事業經營得非常出色，最高創下一年250團、賺進千萬業績等紀錄，擁有大批死忠婆媽粉絲追隨。最近她的前夫傳出有新的戀情，柯以柔也回應了。

據《三立新聞網》報導，柯以柔得知前夫傳出已交了比自己年輕的新女友，她表示不意外，也祝福對方，「這就是他新的人生啊，我也不care他私生活，他更好的話我也祝福。」她也坦言雙方不會提及感情生活，自己的人生相當充實，「每天不是做電商就是顧小孩，不然就是去運動。」

事實上，柯以柔曾坦言目前完全不想談戀愛，生活都被工作、孩子塞滿，更斬釘截鐵地說不可能再婚，她經營電商將邁入第10年，年業績都有達到千萬，這幾個月也頻繁出國帶貨，同時還要兼顧家人，要教很多生活常規，提到辛苦之處忍不住泛淚，她感謝有爸媽可以支援，只要她出國帶貨，都會幫她照顧家裡。

她也說打官司的過程，一直沒拒絕讓家人與爸爸相處，家人還是同時擁有雙親的愛，自己至今也都調適得很好，「隨著官司落幕，我也放下了。」和前夫為了家人可以心平氣溝通，2人的關係很平衡，她坦言沒有封鎖前夫的社群帳號但不會按讚，「看到他拍影片、餐廳生意越來越好，替他開心。」