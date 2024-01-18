自1993年以來，美國郵政署每年都會發行一套新年生肖郵票，2024的龍年郵票票面是一個3D黃色龍頭，有著紅色的雙眼和紅鼻子，張開嘴巴露出一口尖牙。不過圖案曝光後卻引發部分華人批評，吐槽這顆龍頭「像猴又像牛」，偏離亞洲傳統形象。

《舊金山標準報》、《星洲日報》報導，舊金山華人社區藝術家王利蘭（Leland Wong，音譯）表示，這款龍年郵票完全不像亞洲的龍，「看起來像猴子。」

當地中國城的媒體與藝術合作組織董事會成員何大衛（David Ho，音譯）認為，這個設計看起來像一頭牛，類似中國文學中的牛魔王。

美國亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）也對這隻面露凶光的龍感到不滿：「大家歡度新年時，比較想看到能帶來幸福和好運的形象，但這隻龍沒有帶來這種感覺。」

鄭可欣表示，她了解藝術家有自己的詮釋方式，但作品「必須帶有文化敏感度」。對此，美國郵政署表示，藝術家在進行設計前曾徵詢專家，民眾對於郵票會有不同詮釋，而該署歡迎各方踴躍提出意見。

深圳市龍華區評論家協會副秘書長李銀輝則認為，這款龍生肖郵票的整體氣質「確實像牛」，但至少說明了中國文化在美國的影響力，「當今時代，文化是多元的，審美表達也有仁者見仁，智者見智的一面。」