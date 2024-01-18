新年來到，大家都想發大財，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，由於九大行星運轉，磁場會隨著改變，進而影響個人運勢好壞，他分析2024年財運最佳及最差前3名生肖，並提醒趨吉避凶之道，守住錢財，越賺越多錢。
▌財運最佳生肖前3名
Top 1、雞：龍德、紫微、天喜吉星庇佑，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。
Top 2、羊：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。
Top 3、兔：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。
▌財運最差生肖前3名
Top 1、狗：今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。
Top 2、龍：今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。
Top 3、鼠：今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。