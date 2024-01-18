今年首場徵才活動來了！南科園慶將於本周六在南科西拉雅廣場登場，當天除了集團結婚，勞動部雲嘉南分署永康就業中心也辦理「加入南科、非你不可」徵才，當天8家南科大廠擴大辦理徵才，其中台灣穗高科技提供航太專案工程師職缺，月薪最高達6萬8400 元，想進入科技業的民眾不要錯失良機。

當天徵才廠商包括台積電、緯穎科技、啟碁科技、宏捷科技、直得科技、前瞻能源、台灣穗高科技、艾爾斯半導體等8家廠商，提供研發工程師、製程工程師、設備工程師、航太專案工程師、市場行銷經理、人資課級主管、採購管理師、總務專員、進出口保稅專員、日文口譯人員、實驗室人員、產銷管理師、業務人員等逾千個工作機會，其中台灣穗高科技提供航太專案工程師，月薪上看4萬3900元到6萬8400元。

永康就業中心表示，南科廠商目前職缺仍以工程師、技術員居多，且人才需求大，因此，除了結合園慶這類大型徵才活動，每月也固定在南科辦理小型徵才，約有6至8家廠商參與，職缺約上百個。

永康就業中心說，南科園慶暨徵才活動每年都吸引許多民眾參加，是南科的年度盛事，當天除園遊會設攤外，還有集團婚禮活動，今年集團結婚對數達 66 對，當天還邀許富凱、阿跨面、戴曉君等歌手演唱，民眾前來求職也能品嚐美食、聆賞音樂。

此外，永康就業中心將於1月22日至26日舉辦「機會轉動，福氣降臨環保義賣活動」，透過蒐集中心同仁家中全新或二手物品義賣，讓物品可以永續循環再利用。活動當周至永康就業中心的民眾，只要寫下新年新希望，即可抽刮刮卡1張，兌換1份小禮物。另當天洽公民眾，也可現場選購二手物品，隨喜樂捐，中心會將所得善款捐贈公益單位。