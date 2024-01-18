根據印度陸軍授勳嘉獎狀披露的新細節，印度和中國自2020年6月在喜馬拉雅邊境地區發生致命對峙和衝突以來，雙方軍隊2022年在該地區至少還爆發兩次未曾透露過的衝突。

路透報導，這些事件涉及肉搏戰，而且當時北京和新德里正在舉行一系列外交及軍事會談，以解決雙方幾十年來最嚴重的軍事衝突。而這兩次衝突事件未通報有人員死亡。在2020年6月最嚴重的衝突中，至少有20名印度和4名中國軍人喪生。

在印度拉達克（Ladakh）地區發生的這幾次小規模衝突表明，兩國在未劃定邊界地區的緊張局勢持續的時間比先前報導的要長得多。

報導表示，在印度陸軍向部分軍人授予英勇獎章後，這些新衝突的細節才浮現。印度陸軍表示，這些獲嘉獎的軍人在2022年至少兩起事件中，挑戰了那些企圖進入印度領土的中國士兵。報導說，在2022年1月發生的第一起事件中，「幾名中國人民解放軍士兵襲擊」印度陸軍在拉達克東部地區的一處哨所。

內容提及，在肢體衝突中，1名印度士兵打傷了至少4名中國士兵，並搶走他們的步槍，「迫使他們撤回」。

在2022年11月的第二次事件中，印度軍隊擊退企圖進入印度領土的「一群40到50名士兵」。另一份嘉獎令稱，一小隊印度軍人攻擊並打傷他們，「因此挫敗了敵人奪取該哨所的計畫」。這些嘉獎狀內容還提到，2國的一些部隊2022年在一個未指明的地區對峙了2天。

中印邊界爭端可追溯至1950年代，雙方曾在1962年還爆發一場短暫但是血腥的戰爭。中國與印度這兩個擁有核武器的鄰國為解決自2020年中以來的對峙，舉行了多輪軍事及外交磋商，但尚未達成最終解決方案。

印度媒體報導稱，這些嘉獎狀內容意味著，印度和中國軍隊2020年6月在邊境加勒萬河谷（Galwan Valley）發生的致命衝突以後，印度軍隊一直在雙方3488公里長的未劃界邊境的實際控制線沿線保持高度的隨時應戰狀態。

這些此前未披露的衝突事件展示了印度和中國部隊在過去3年半中的一系列摩擦。不過，令人關注的是，中國部隊2022年12月曾試圖在印度東北部實際控制線的達旺（Tawang）地段越過邊界，造成雙方都有少數人受傷。印度防長在衝突4天後證實相關消息。