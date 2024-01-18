林姓少校在2021年辦理後備軍人晉任暨幹部表揚典禮補行授階頒獎紀實結果作業，但因疫情影響，部分未到場人員無受階佐證照片，林竟偽造照片，憲兵指揮部台北憲兵隊移送後，檢方起訴，台北地方法院依現役軍人犯使公務員登載不實罪判處有期徒刑2月，可易科罰金。緩刑2年，向公庫支付5萬元。可上訴。

台北市後備指揮部軍人管理科林姓少校科長，協助辦理「2021年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮補行授階頒獎紀實結果作業」，因受新冠肺炎疫情影響，部分未到場人員無受階佐證照片，致無法如期完成補行授階紀實。

林姓少校為了補齊缺漏照片，竟在2021年1月至3月間，與真實姓名年籍不詳之人在不詳地點，共同偽造吳等32人受階佐證照片後，持之至北市後備指揮部，張貼在補行授階紀實，足生損害於吳等32人及北市後備指揮部管理備役晉任士官之正確性。

台北地院考量林在案發時服軍職具相當年資，竟為便宜行事，而為本案行為，確有不該，惟念因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行、已有悔意，信其經此警、偵程序及科刑之教訓，應能知所警惕，而無再犯之虞，判處可易科罰金之刑2月，緩刑2年。