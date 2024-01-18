1月20日將迎來24節氣的最後一個節氣「大寒」，這也代表最寒冷的時節已經到來，之後將迎接春分。對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別分享養生旺運法以及6項禁忌，提醒民眾忌吃生冷食物和少喝酒，以免身體不適。

小孟老師在臉書粉專發文指出，大寒節氣與農曆年接近，因此許多人會開始採買年貨；此外，古人會以大寒氣候的變化，預測來年雨水及糧食豐收的情況，以利及早安排農事，例如「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒無風伏乾旱」、「大寒白雪定豐年」、「大寒見三白，農民衣食足」，其中「見三白」就是下雪。小孟老師也特別分享養生旺運法，及6項禁忌：

【大寒養生旺運】

▍喝粥、喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，喝熱湯可補身體，建議可以喝粥，不僅可以養胃還能讓身體暖和，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血，使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

▍多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭痠痛。

▍睡前泡澡

睡前泡熱水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

【大寒禁忌】

1、切忌吃生冷食物

大寒切忌不可以吃冰冷食物，否則容易手腳冰冷、寒氣太重，也容易引發頭痛、氣血不順。

2、大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌激烈運動

大寒天氣較冷，劇烈跑步運動容易導致心血管急速收縮，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易罹患感冒。老人也容易有心血管疾病發生，因此大寒應避免劇烈運動。

4、俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上9點過後就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，才能補足精氣，讓身體活化。

5、少喝酒

大寒喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會急速下降，輕者感冒、重者容易失溫導致猝死。

6、暖氣不宜過強

大寒節氣期間，暖氣不可開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢、傷害角質層。