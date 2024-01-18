路透社報導，在中國大陸公務員大考前一天晚上，張美樂（音譯）不安地在宿舍走廊上走來走去，反覆在排練考試的答案。不過，張美樂當回到房間後，才發現自己一直在哭。

在投了100多份與媒體相關的求職信都石沉大海後，這位24歲的年輕人本來想從事國家政令宣導工作，但沒想到前一陣子大量陸青找不到工作，破天荒的有260萬人要申請才近4萬個公職，等於說100個人當中，只有不到2個可以被率取。

從名校RUC（中國人民大學）畢業的張安樂最後落榜，然後無奈地說，自己生在錯誤的時代。在不景氣情況下，沒有人還在想自己的夢想與抱負。最殘酷的是，一直不停地在找工作簡直是一種折磨。

路透社認為，因為對經濟成長有信心上的危機，故消費者支出也在縮手，同時，也讓陸企不敢找新員工和投資未來，或許會變成一種類似自足自給（self-feeding）狀態。公司不大幅擴張只圖溫飽下，也會壓抑大陸長期經濟發展。

中國大陸在2023年的GDP超過5%，其實超過許多全球主要經濟體。不過，對於那些一畢業就失業的陸青、房價大跌的房東，以及收入不及2022年的工人來說，其實根本感覺不到經濟有在成長。

上海中歐國際工商學院（CEIBS）認為，若根據教科書上對衰退的定義，也就是經濟連續兩季度都萎縮，這種理論不適用在開發中國家像是中國大陸上。因為，大陸把年產出約40%花在投資方面，金額已是美國的兩倍。

MBA課程在亞洲排名頂尖的CEIBS表示，中國大陸其實正在經濟衰退中，若問路上10個人，有7個會說2023年過得很不好。北京政府應該無法承受這一點，且這種糟糕的情況不能一直就這樣下去。中央應該祭出更多刺激政策，並走出信心不足的惡性循環窘境，才能增加大陸年輕人就業機會。

根據大陸官方的統計，去年6月份，大陸16到24歲約有1億人當中，至少有2500萬找不到工作，失業率在25%。不過，17日的最新數據卻指出，不包括大學生的話，去年12月陸青的失業率為14.9%。其中，一生下來就有網路、手機與電腦可用的Z世代是最悲觀的一群。

為了因應內需市場疲弱，陸企不得不節約成本，於是把念頭放在用低薪招募員工上，找不到工作的大陸民眾也只能屈就。人力資源業者Zhaopin調查大陸38個大城市，去年第4季提供的薪資較前年相比的話，年減1.3%。

路透社認為，若以美元為計算單位，中國大陸從1980年代迄今，經濟規模已狂增60倍左右，這是因為在過去這段時間，大陸大量投資製造業以及基礎建設所致。不過，後遺症就是累積巨量的債務，未來一旦違約後果不堪想像。

另外，中國大陸教育採取菁英方式，也就是培育學生從事較高技能的工作，而不是工廠或建築等一般或較低的職務。於是乎，在大陸家庭消費萎靡，加上金融、科技以及教育等產業，又遭到中央嚴格管控下，很多人自然就沒工作。

一直到2022年底時，都還是科技新貴的張珍妮（音譯），因家庭有急事，當時不得不辭職。這位34歲大陸上班族的想法是，憑著自己的歷練以及有美國文憑等不錯的條件，應該可以很快重回科技業。

但找了許久，張珍妮只找到一個社群媒體的行銷工作且要上班15小時，故不久後就辭職不幹了。張珍妮表示，中國大陸人民相信明天是更好的，但對自己來說，現在只要拼命過完每一個失望的明天就好。

至於大陸的房地產，根據人行最新資料，2019年期間，中國大陸約3億個住在城市的家庭中，至少96%有一個房屋，33%左右有兩個，10%有更多房子。也就是說，大約70%的大陸家庭儲蓄都用來投資房地產。

房仲指出，自2021年不動產市場開始走下坡後，部分在城市裡的房價已大幅下修近7成，大感財富縮水的房東也開始有危機意識，只能減少開支。高峰期占大陸經濟成長25%的房地產，現在也被北京政府視為擺脫中等收入陷阱（middle-income trap）的主要威脅之一。

所謂中等收入陷阱，簡單來說就是一個原本經濟成長快速的開發中國家，突然無法繼續向上成長，只能維持目前水準。變得說打不過先進經濟體，也因為成本增加與競爭力下滑，沒辦法跟經濟水平較低的國家競爭，卡在一種不上不下的尷尬狀態。