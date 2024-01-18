巴基斯坦將採購中方FC-31隱形戰機，印度會以買美製F-35戰機回應嗎？

巴基斯坦最近宣布，計畫向中國採購FC-31隱形戰機。而專家指出，這不僅將顯著提升巴基斯坦空軍的戰力，還將為中國戰機打開國際市場，顯示雙方將合作共贏。

據中方官媒《環球時報》17日報導，巴基斯坦空軍周二在社群媒體平台上貼文，說明了這脫胎換骨的現代化創舉。巴基斯坦空軍說，這戰略轉型的關鍵里程碑在於採購5代隱形戰機，奠定它入列巴基斯坦空軍服役的基礎。

從新聞稿所附的錄影看來，即將服役的5代隱形戰機是中國的FC-31，證實了本月稍早媒體傳出，巴基斯坦要採購FC-31的報導。據美國《防務新聞》（Defense News）報導，巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾（Zaheer Ahmed Baber Sidhu）2日在接收新裝備的儀式上說，FC-31不久即將服役。

FC-31是由中方國營中國航空工業集團（AVIC）自主研製，是一款單座雙發動機中型隱形戰機。分析家說，就算它不比美國F-35戰機優，也能匹敵F-35。北京軍事專家魏東旭說，FC-31有強大的綜合空戰能力，例如，它具有隱形優勢，能先發現對手，並發動突襲

專家說，由於巴基斯坦空軍長期採用陸製武器裝備，如殲-10C中型戰機、JF-17，也就是「梟龍」輕型戰機、紅旗-9BE遠程地對空飛彈系統、紅旗-16FE中長面對空飛彈系統等，因此整合FC-31不會有困難，甚至還能將戰力提升一代。

此外，魏東旭說， 中方迅速交付FC-31，將使巴基斯坦空軍拉開和競爭對手的世代差距，而巴基斯坦的主要對手印度短期內不太可能取得隱形戰機。當然，他也指出，這項採購案能使中方受益。他還強調，要是巴基斯坦敲定這筆交易，其他國家，尤其是中東國家也可能跟進。

魏東旭同時說，巴基斯坦空軍要是和其他國家舉行聯合演習，就能展示FC-31的戰力，讓更多潛在客戶了解中方戰機多麼有競爭力。