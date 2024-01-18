接近歲末年終之際，許多公司行號紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一整年辛勞，也準備許多紅包等大獎，希望所有人滿載而歸，男星海產（劉威廷）日前上節目分享主持尾牙的經歷，接著驚爆台下員工直接上演活春宮，讓所有人相當傻眼。

男星海產近來上節目《11點熱吵店》，表示除了婚喪喜慶之外，接過最荒謬的主持工作，就是成人產業公司尾牙，他透露接洽此工作時，對方事先詢問能否全程錄影，他毫不考慮就一口答應，由於過往沒有主持相關產業的經驗，因此祝賀對方公司時，只能採用諧音梗，像是「你們團隊真是『才幹過人』，祝你們收視長紅」，接著便開始獻唱準備好的曲目。

海產表示在獻唱《愛你一萬年》時，忽然聽到有人高喊一聲Action，接著便聽到桌上菜餚全掉到地上的聲音，這時才發現該公司員工當場拍起「尾牙系列」的成人片，讓主持人沈玉琳表示﹕「現場就活春宮，原來這是特別企劃，就是尾牙也高潮」，Melody更是驚呼﹕「你變臨演了」。

此外，海產提及另一次主持尾牙經驗，他表示由於擔心出錯，上台前還不停順稿，而另一位搭檔主持，則是先拿酒讓他壓壓驚，因此上台時已有八九分茫，沒想到意識清楚時，才發現尾牙活動已經結束，當下以為搞砸的他，卻被老闆誇讚主持的很好，完全搞不清楚狀況的他，事後得知自己不但在台上熱舞一整晚，當老闆宣布加碼時，自己還拿錢出來贊助，誇張行徑讓在場來賓全笑翻。

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