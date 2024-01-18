中國大陸各高校（大專院校）逐步將中共黨委辦公室取代校長辦公室，官方稱之爲「合併」。北京清華大學發通知，決定將黨委辦公室和校長辦公室的職責集成，組建黨委辦公室。目前，中國科技大學、四川大學、雲南大學等數十所高校成立黨政辦，河南大學黨政辦人員也證實，該校黨政辦去年完成與校長辦合併。

自由亞洲電台報導，中共清華大學委員會14日在校內辦公系統發出通知稱，爲進一步加強黨的領導，決定將清華大學黨委辦公室和校長辦公室的職責集成，組建黨委辦公室（校長辦公室），實行一個機構兩塊牌子，簡稱黨政辦。目前北京清華大學官網的「組織機構」頁面，已經出現黨政辦的架構。

電台17日致電河南師範大學黨政辦查詢，接聽電話的一位女士證實，校長辦公室已在去年與黨委辦公室合併。

據大陸媒體報導，最近幾年，上海大學、上海交通大學、西南交通大學、四川大學、南京大學等多所高校，已陸續將黨委辦和校辦合併。據悉，中國科技大學、雲南大學、重慶交通大學、海南大學、北京航空航天大學、哈爾濱工程大學、南京理工大學以及福州大學等數十所高等院校，均成立「黨政合一」的黨政辦，校長辦公室則被取消。

貴州大學校友陳先生告訴自由亞洲電台，他在文革期間上大學，當時的黨委辦和校長辦各司其職。「那時候，黨辦是黨辦，校辦是校辦，教務及行政事務都是校辦處理，各系都有黨支部。黨辦是處理各系黨支部發展黨員，作思想彙報，發展黨員或者召開黨委會議。現在是『兩辦』合一」。

北京獨立記者高瑜直言，把兩塊牌子變成一塊牌子，就是黨的一元化領導，整個大學要體現黨的教育，把學校教育的核心政治化，稱「這種合併自從建國（中共建政）以來屬於首次」。上海復旦大學校友孫小姐則指，2021年大陸教育部成立「全國師德師風建設專家委員會」，合併計畫就是由這些委員會成員拍板決定。

大陸全國教育工作會議日前發表公報表示，要「牢牢把握教育政治屬性、戰略屬性、民生屬性」。