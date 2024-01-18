今早電競硬體廠包括宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)等股價均帶頭上攻。華碩於CES 2024上端出電競手機新品ROG Phone 8 Series，16日隨即在台灣率先上市，全系列包括ROG Phone 8、ROG Phone 8 Pro與ROG Phone 8 Pro Edition等三規格新機上架搶攻換機潮商機。ROG Phone 8系列新機在轉向全方位功能及升級配置三鏡頭之際，也強調納入更多內建AI應用功能。隨著市場逐步擺脫前幾年手機低迷市況後，華碩持續拉升ASP的同時，力拚全年度出貨總量有感增長。

今年台北電玩展預計將有300款以上的新遊戲推出，此外，週邊設備的推出，包括：遊戲主機、高階顯示卡、結合全新生成式AI創新，功能增強、效能提升等，各項新品受到玩家高度期待。劉郁伶說明，今年全球景氣可望維持溫和成長，金融環境穩定支撐家庭資產等，這已反應前陣子消費旺季的資訊消費動能，包括半導體、軟服務、媒體娛樂，及消費電子產品等相關股價表現優於一般消費品，電子產品年節消費動能及股價漲勢，反應消費者及投資者樂觀情緒。

從企業獲利表現觀察，高盛統計，去年第四季標普500指數整體企業獲利年率為3%，2024年可望有11%的成長率，進一步觀各產業表現，劉郁伶表示，資訊科技業表現最佳有16%、通訊服務也有14%成長最多，且在利率預期下調、美元偏弱勢的情況下，EPS仍有進一步向上修正空間。

除了科技產業的獲利趨勢看好，電競、遊戲產業也有值得留意的新發展趨勢，劉郁伶分析，遊戲產業垂直整合趨勢帶來新的投資機會，例如美國互動娛樂軟體與發行公司藝電(EA)走向全通路發行，整合遊戲發行與通路力量，可望推升遊戲軟體市佔率，微軟也打造遊戲內容、社群、雲端等整合商業模式等；此外，媒體娛樂界線模糊也是近年的重要發展，熱門遊戲具備電視、電影，串流平台等特許經營權，也帶來額外商機；此外，遊戲IP推廣的多角化，例如瑪利歐兄弟、薩爾達傳說拍攝真人版電影，推出主題園區等，也有助擴大遊戲用戶，及發展週邊商品商機等。