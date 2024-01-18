●聯準會發布「褐皮書」轄區經濟報告，從去年12月到今年1月初，美國經濟活動幾乎沒有變化，公司回報的定價壓力有高有低，此外，幾乎所有公司都提到就業市場降溫的跡象。這意味著聯準會的緊縮貨幣政策發揮理想的作用，在降低通膨之際，也使經濟維持穩定而緩慢的增長，並未陷入衰退。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，監管機構提出之提高銀行資本要求的計畫存在缺陷，但她相信央行決策官員將就最終規則做出妥協。鮑曼在去年7月投票時反對所謂的「巴塞爾資本協議三終局規則」（Basel III endgame）提案，認為其對銀行業的限制過於嚴格。華爾街銀行業認為這些要求提高資本等新規，將損害美國的信貸環境與經濟。

●主管銀行監管事務、目前正在領導新規制定工作的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）表示，目前尚不清楚鮑曼的建議會在聯準會得到多少支持。他此前即主張銀行需要提高資本來防範風險，尤其在2023年的金融動盪導致數家規模不算小的銀行倒閉之後。此外，巴爾表示，華爾街銀行系統面臨攻擊潮，銀行業需要留意網路安全風險，並採取更多因應措施。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存意外增加48.3萬桶。汽油與餾分油庫存分別增加250萬桶與60萬桶。

●全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國1月房市指數為44，較去年12月的37顯著上揚，並高於市場預期的39。

●美國商務部公布，美國去年11月企業庫存月減0.1%，符合市場預期。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚10.4%，高於前一周的上揚9.9%。30年期固定抵押貸款利率為6.75%，低於前一周的6.81%。

●美國商務部公布，2023年12月零售銷售額月增0.6%，高於市場預期的月增0.4%，並創下3個月來最大增幅，顯示去年底節日購物旺季的消費力道仍然穩健，儘管經歷了聯準會一連串激進的升息。排除汽車的零售銷售額月增0.4%，高於市場預期的月增0.2%。排除汽車與汽油的銷售額月增0.6%，高於市場預期的月增0.3%。

●美國12月工業生產指數上揚0.1%，優於市場預估的跌0.1%，並為連續第2個月實現增長。製造業產出升0.1%，低於11月的上揚0.3%，但優於市場預期，亦是連續2個月攀升。不過，產能使用率跌至78.6%，為連續3個月下滑，略低於市場預期的78.7%。

●聯準會3月降息的預期持續降溫，周三美元持穩、債息走升、金價下跌。美元指數一度上揚0.32%，報103.692，再創1個月新高，尾盤拉回至平盤附近。日圓一度貶值0.9%，最低觸及148.52兌一美元。美國10年期公債殖利率漲破4.1% ，創下今年來新高，盤中一度上漲6.87個基點，報4.1268%。對利率敏感的2年期債息一度急升14.76個基點，報4.3671%。紐約期金收跌1.2%，報每盎司2006.50美元。現貨金跌1.2%，報每盎司2003.89美元，創下去年12月13日以來新低。

●中國經濟增長不如預期，但美國部分產油區因嚴寒氣候停工，為油價帶來支撐，周三紐約期油收跌0.38%，報每桶72.4美元，盤中一度重挫2.62%至70.5美元。布蘭特期油反彈收漲0.18%，報每桶78.29美元。中國去年經濟成長5.2%，優於官方預估的成長5%，但低於市場預期的成長5.3%，並創下除疫情3年外、該國近30年來最疲弱的成長力道。