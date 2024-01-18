作為全球領先的煉鋼及採礦公司，ArcelorMittal的目標是智慧化生產鋼鐵以造福人類和地球。他們運用創新工程生產鋼材，不但可以消耗較少能源，更可大幅減少碳排放並降低成本，生產出更純淨、堅固而且可重複使用的鋼材。在未來數十年，用於電動車和可再生能源基礎設施的鋼材將會發揮作用，有助於推動社會轉型。

法國ArcelorMittal在過去三年持續採用Getac F110和A140整體解決方案，搭配車用底座、充電器和遠端天線，充分發揮其所帶來的效益，並涵蓋意外損壞的全面保固方案。該整體解決方案還包括技術服務計畫的監控，能夠根據不斷變化的需求進行調整。

全強固型Getac F110平板電腦讓ArcelorMittal使用者能在艱困的作業環境中有效率地工作，這主要歸功於平板電腦的資料儲存容量、自主性和能夠高效傳輸資料的連線能力。

而全強固型Getac A140平板電腦配有14吋螢幕，讓法國ArcelorMittal員工能存取更大量的資訊；可拆卸式熱插拔雙電池設計，有助於提高員工的工作效率，讓生產作業程序時時保持運作。

在法國ArcelorMittal敦克爾克擔任Decarbo數位專案經理的 Sebastien Denisselle表示：「Getac 的平板電腦大幅提高了我們板材處理應用和設備的可用性。因為平板電腦能夠連線4G/5G網路，這解決了原先設備連不到網路的問題。」

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們很榮幸能協助像ArcelorMittal這樣的大型集團進行數位化轉型，為團隊備妥高效能的 Getac 行動強固型解決方案，來改善作業環境。」

ArcelorMittal所採用的Getac強固型解決方案具有的優勢：

1、4G/5G確保提升連線能力並確保持續可用性，此為推動產業作業不間斷的兩大基本元素。

2、14吋的A140強固型平板電腦的介面，讓查看文件更加方便。

3、F110和A140平板電腦在使用和部署兩方面皆具備靈活性，使運作更加順暢。

4、涵蓋意外損壞的Bumper to Bumper全面保固方案。