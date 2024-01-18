展望2024年，住展雜誌發言人陳炳辰認為，大選結果底定的不確定因素消散，新總統團隊勢必將有利多政策推出，影響房市往有利方向推展，加上市場適應調控政策與2字頭利率，且還有新青安持續助攻，一掃近年陰霾，不少建商已預定今年第一季進場推案，除了看好整體環境外，亦還是在政策下有不得不推的時辰壓力，目前推估像是桃園市的龜山區的捷運A7站區塊、中壢區的A20站週邊，以及大園區的客運園區，還有新北市的三重區二重重劃區、新莊區的上新莊地帶，買賣兩造都將在龍年能量大爆發。

陳炳辰表示，排除特定的鉅額商辦量後，推案量逆勢走降，2023年在大選因素、利率走高、打炒房條例，以及政經不穩下，建商眼見交易清淡，皆有延後推案的考量，下滑的結果並不意外。分析歷年的狀態，2018與2019年市場在穩定低利，和逐步適應2016年的首波房地合一稅情況下，推案量加溫破兆元大關，到了2020年開始因疫情而調整出史上最低的利率，全球包括台灣在內都見房市熱況，推升量能，直到2022年包括連續升息、打炒房政策持續推出，加上兩次大選與政經動盪，利空籠罩，遞延在2023年發酵，建商因成本考量無法調整價位，先講求不傷行情，以拖代降，遂演量縮。