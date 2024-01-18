彰化1名80歲的王姓男子因有心血管等疾病，平常有服用含抗凝血劑藥物的習慣，日前他車禍撞斷胸腔肋骨後，仍持續服用，結果反而讓出血點擴大血流，造成血胸，差點休克，經送醫以內視鏡手術，止住血管的出血點，並輸血，症狀才和緩。

王男求診指出，日前他騎機車摔倒導致胸腔疼痛，就近到地區醫院看診，被診斷出右胸1根肋骨斷裂，追蹤即可，他雖然一直感到很痛，但因聽說肋骨斷裂會慢慢癒合，就一直服藥忍痛。

他原本就有心血管疾病、高血壓及糖尿病，也有持續服用含有抗凝血劑的慢性病藥物，過了幾天後，他胸腔持續疼痛，連呼吸都痛，且呼吸困難，臉色慘白，差點休克，因此到衛福部彰化醫院就診。

衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰指出，患者到院時臉色慘白，幾乎隨時會昏倒，檢測血液發現其血紅素低至5g／dl，比一般男性正常的14至18 g／dl低了很多，有休克之虞，且患者胸膜腔內滿是血液，研判胸腔內一定有出血點，經內視鏡手術止住血管的出血點，並輸血後才開始好轉。

林聿騰表示，患者右胸肋骨不只1根斷裂，共有9根斷裂，有些斷裂處研判是車禍之後才顯現。在患者止住出血點之後1周，在胸腔創傷微創重建中心進行微創肋骨手術，固定9根斷裂肋骨及重建胸廓。

林聿騰說，患者長期服用的慢性口服藥之中有2種抗凝血劑，患者並不知其藥中有抗凝血劑，在車禍後就醫時也未告知醫師有長期服用，其在車禍造成胸腔小血管出血後，因抗凝血劑而凝血功能不佳，以致無法止血，慢慢造成血胸。

他提醒，除了預計手術要停用抗凝血劑之外，萬一發生突發意外，恐有內出血之虞時，最好要告知醫師平日服藥習慣，以避免血胸等情況的發生。