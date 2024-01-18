訊後將黃嫌等15人依法送辦。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣手機、車禍理賠申請書等證物。（洪靖宜攝）

高雄警方鎖定有詐保集團，看準特定進口豪華油電車因折舊率高、二手交易價格差，以低價買車，找來幾名缺錢友人當車主，向保險公司投保，接著安排多起假車禍，撞爛車輛後向保險公司請錢，總計不法獲利約千萬元。警方循線逮到黃嫌等15人，訊後依法送辦。

高雄市刑大專案小組獲報調查發現，以41歲黃嫌為首的詐保集團，於2022年至2023年10月間，看準原價約400多萬的進口豪華油電車，因折舊率高、二手交易價格差，就以約30至50萬元購入流當或權利車，接著找來想投資或有債務問題的友人為人頭，充當車主上網以1到2萬元向保險公司投保車體險及免折舊條款。

接著，他們在高雄各地製造10多起假車禍，導致投保車輛毀損嚴重，甚至還有撞得太嚴重，導致成員因此受傷，而車被撞爛到無法修理後，就向承保車體險的保險業者請求給付約100多萬的保險金，總計不法獲利約千萬元。

高雄市警方分析相關車禍事故資料，發現之中有幾起車禍車損及撞擊方式非比尋常，經過一番調查發現肇事雙方為同一空殼公司員工甚至是臉書好友，驚覺有貓膩，經警方長時間埋伏、跟蹤蒐證，查獲黃姓嫌犯等15名男女涉案，分多路分別於鼓山、左營、楠梓、鳳山、林園、苓雅區等處同步執行拘提，並分別查扣手機、66萬餘元、自小客車2輛、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物，訊後依詐欺等罪送辦。