2024年台灣總統大選由民進黨賴清德當選，隨著台積電在全球半導體產業的重要性日漸成長，各國也更加關注此次的大選結果。其實台積電成立之初並不被看好，籌資過程相當艱辛，原始股東更幾乎全數出清持股。

1986年張忠謀受時任行政院應用技術發展小組召集人李國鼎邀請，回台擔任工業技術研究院院長，並透過政府部分出資，拉攏荷蘭飛利浦及多間企業擔任大股東，在1987年2月成立台積電，由張忠謀出任首任董事長。

台積電草創時期資本額僅有13億元，當時行政院國發基金為最大出資者、占48.3%，飛利浦則是當時的第2大股東，持股27.5%，應政府拜託投資的民股則占24.2%。

當時半導體代工是新興行業，願意投資台積電的民企不多，像台塑僅投入約5%，已故創辦人王永慶在股價漲到17.6元時全數出脫；飛利浦也逐年賣掉持股，2008年最後一筆賣出的價格是57.2元；行政院開發基金持股則從48.3%降到6.38，目前台積電73%的股份都在外資手上。

台積電成功蛻變，如今在全球半導體供應鏈中占有重要地位，2021年又受惠晶片荒掀起漲價效應，帶動台積電股價突破600元大關，2022年一度飆上688元新天價。