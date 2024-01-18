大陸國新辦18日舉行的稅收服務高品質發展新聞發佈會上，大陸國家稅務總局副局長饒立新表示，2023年，全年組織各項稅費收入31.7兆元（人民幣，下同），若已扣除出口退稅，未扣除出口退稅則為33.5兆元。
其中，稅收收入15.9兆元、社保費收入8.2兆元。觀察2023年7月國務院延續優化完善稅費優惠政策以來，大陸全國稅務系統累計開展政策精准推送超6.7億戶（人）次，整體2023年全大陸新增減稅降費及退稅緩費超過2.2兆元，有效助力穩定市場預期、提振市場信心、激發市場活力。
大陸國新辦18日舉行的稅收服務高品質發展新聞發佈會上，大陸國家稅務總局副局長饒立新表示，2023年，全年組織各項稅費收入31.7兆元（人民幣，下同），若已扣除出口退稅，未扣除出口退稅則為33.5兆元。
其中，稅收收入15.9兆元、社保費收入8.2兆元。觀察2023年7月國務院延續優化完善稅費優惠政策以來，大陸全國稅務系統累計開展政策精准推送超6.7億戶（人）次，整體2023年全大陸新增減稅降費及退稅緩費超過2.2兆元，有效助力穩定市場預期、提振市場信心、激發市場活力。
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