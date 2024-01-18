波音近日頻傳故障。（示意圖/達志影像/shutterstock）

波音飛機又出包！美國國務卿布林肯17日出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會後，原定乘坐專機返國，但他所搭乘的波音737出現洩漏氧氣的問題，因此被迫短暫滯留，隨後美方派另一架飛機接送。

綜合外媒報導，布林肯周一（15日）赴瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，原定周三（17日）返回華盛頓，在他登上專機後，因為檢測到洩漏氧氣問題無法修復，一行人被迫下了飛機。據了解，這架出包飛機是較舊型的波音737，且被改裝成政府專機。

美方已調派另一架飛機前往蘇黎世接載布林肯，而他的幕僚和隨團記者則改搭商業航班返美。

美國飛機製造商波音近日頻傳故障，上周（10日）新加坡航空一架波音787夢幻客機飛往南韓，但起飛將近兩小時後返回機場，後經證實是空調故障，機長為了安全起見才決定返航。

本月5日，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機在飛行途中，艙門竟意外噴飛，幸未釀成人員傷亡，美國聯邦航空總署（FAA）要求全球171架同型號飛機停飛進行檢查。