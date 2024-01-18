警方兵分多路到彰化拘提作案的4名犯嫌到案，現場查扣制式手槍1枝、制式子彈1顆、現金贓款10萬8000元、辣椒水1瓶、棍刀1支、刑警背心、警察便帽、手機等證物。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市警察局第四分局日前接獲1名徐姓男子報案，稱遭自稱警察的男子強押上車奪走現金130萬元後丟包在彰化，四分局警方追查發現，徐男是詐騙集團車手，遭詐團車手頭賴嫌設計「黑吃黑」，警方將6人拘提到案後，依《刑法》冒充公務人員行使職權罪、強盜、加重詐欺及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

徐姓男子日前報案稱行經黎明路一段前，遭兩名自稱警察的男子攔阻強行押上車控制行動，車內另兩名男子亮槍恐嚇，要求他交出手機和隨身包內新台幣130萬元現金，4名犯嫌隨即駕車將徐男丟包至彰化縣花壇鄉某處田地，徐男事後越想越不對勁，到南屯派出所報案，派出所立即與偵查隊組成專案小組，報請台中地檢署侯詠琪檢察官指揮偵辦。

警方調閱沿路監視器，鎖定犯嫌作案自小客車車輛，確認4名犯嫌藏身在彰化縣，四分局偵查隊隊長江清萬親自帶隊，兵分多路拘提林姓（88年次）、施姓（85年次）、張姓（90年次）、陳姓（87年次）到案，現場查扣制式手槍1枝、制式子彈1顆、現金贓款10萬8000元、辣椒水1瓶、棍刀1支、刑警背心、警察便帽、手機等證物。

警方持續追查發現，幕後主使者是賴姓（91年次）詐欺車手頭主嫌及謝姓共犯（87年次）2人，據了解，徐男當天接受賴嫌指派前往收取詐騙民眾被害人投資款項，得手130萬現金贓款後，由林嫌等4人駕車半路攔截成功後，並將此款項上繳賴嫌，揭開詐團黑吃黑內幕。

第四分局分局長李建興呼籲，民眾勿輕信來路不明的投資管道，並輕易交付金錢、個資給詐騙集團，針對轄內各式暴力犯罪，將持續強力打擊、嚴查究辦，追查到底，另民眾如發現不法情事，請撥打110報案。