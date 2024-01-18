TVBS前新聞台去年5月爆發「宮鬥劇」，前主播張靖玲弄污破壞古姓女主播座位上的水晶球等事，遭古裝設針孔攝影機錄影，新聞台主管將張調職，同年9月再記9大過解僱，張不服提告要求回復原職，士林地院民事庭18日宣判，認新聞台調整張靖玲職務合法，張卻曠職抵抗遭新聞台解僱，新聞台終止勞動契約合法，駁回張靖玲請求。

判決指出，張2021年10月間張因不滿古姓女主播，趁古不在座位時，破壞座位上的水晶球，見「請勿關機」紙條，竟長按電源鍵強制關機，並將髒液倒入古的禮盒紙袋，過程被古女裝設的針孔攝影機錄下，古拿畫面向公司申訴，主管先將張調離主播台，改為專題文字記者，張聲請勞資爭議調解不成立，9月不服調動，曠工3日以上，遭懲處9大過解僱。

張不承認有不當行為，在勞資調解間遭調職，影響他白天要陪伴母親就診、主播光環喪失等，嚴重影響她的家庭與生活利益。但法官認為，考量其母就醫次數，與張同住在台北等因素，調動職務衍生出的不利益，法官認為張必須接受，

判決指出，張靖玲爭執調職處分合法性，長達4個月沒有提供文字記者的勞務，經新聞台9次規勸，張仍未改善，張解釋擔心上班會被解讀為同意調動，法官認為並不足以構成曠工的理由，新聞台予以解僱，符合勞基法中規定終止勞動契約的條件。

另外，新聞台在去年9月13日一次記9大過，同時解僱張靖玲，依勞基法規定的解僱事由，必須限於累積3次大過處分，經大過警告無效才能夠解僱，一次記9大過不符合終止勞動契約規定。