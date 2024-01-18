向來仇視民進黨「新潮流」派系的民眾黨主席柯文哲昨（17）日表示，別把民進黨跟新潮流畫上等號，被質疑是在為國會「綠白合」鋪路；對於柯這番說法，資深媒體人徐俊相形容許多人聽到後下巴都嚇到掉下來，民眾黨前立委蔡壁如也示警柯，當心人設崩壞。

蔡壁如昨於徐俊相主持的《57爆新聞》指出，柯文哲在競選2024總統期間，頻嗆「新潮流不倒、台灣不會好」，或許也是因為這口號，才獲得369萬多票，但他選後又說新潮流不等於民進黨，可事實上，新潮流成員還是占了許多立委席次，若柯最終在國會選擇跟綠營合作，恐人設崩壞。

由於當初藍白合簽署6點協議後，柯文哲坦言覺得不舒服、被騙了，蔡壁如認為他若因此不願跟國民黨合作沒關係，但要仔細思考，民進黨是他可以合作的對象嗎？

「我會勸民眾黨還是要有自己的主體性，你可以選自己啊！」蔡壁如呼籲民眾黨應該堅持想法、理念，政黨政治本來就是既競爭又合作，在議題上可以合作，但若很難決定立法院院長、副院長要支持誰，那做自己就對了。