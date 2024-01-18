台積電2023年12月自結合併營收1762.99億元，月減14.43％、年減8.44％，雖為近半年低、仍創同期新高。第四季合併營收6255.28億元，季增達14.41％、年減約0.0005％，全年合併營收2.16兆元、年減4.51％，仍雙雙改寫歷史次高。

台積電先前法說時預期，在假設新台幣兌美元平均匯率32元狀況下，去年第四季合併營收將介於188～196億美元，季增8.8～13.4％、年減1.7～5.7％，以此推算估落於6016～6272億元，季增10～14.7％、年減3.8％至年增0.3％。

台積電去年第四季合併營收預期中位數約6144億元，季增12.4％、年減1.8％，實際表現達財測高標，優於市場預期。台積電預估去年第四季毛利率降至51.5～53.5％、營益率則降至38～40％，預估中位數為52.5％、39％，分降至近2年、近4年低點。

展望2024年，台積電總裁魏哲家表示，鑒於高通膨與成本持續上漲等外在因素，2024年仍有其不確定性。然而，受惠人工智慧（AI）應用迅速發展，也將是充滿機會的一年。對於產業景氣看法，董事長劉德音則表示，希望今年會是非常健康的一年。

多家外資在法說前出具報告預測，對台積電展望看法較先前相對樂觀，認為今年首季淡季不淡，營收季減幅可望優於過往季節性水準，毛利率有機會守住5成大關，全年美元營收可望年增增逾2成，資本支出規模雖下滑，但仍可維持300～320億美元水準。