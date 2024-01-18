2020年已退伍的前國防部政戰局上校陳其麟，2017年間利用承辦「台北市政校後勤區新建工程」機會，向承攬業者要求並收受免治馬桶蓋、大甲媽祖平安祈福酒等18萬多元的物品，最高法院考量他自動繳回犯罪所得，依不違背職務收受賄賂罪將他判刑5年2月，褫奪公權6年，已繳回的犯罪所得18萬多元沒收，全案定讞。

本案因廠商曾申報停工，工期展延至2014年4月30日但遲至2015年4月10日才申報竣工，並接續辦理申請使用執照、工程初驗、正驗，2016年6月30日完成交屋，陳其麟擔任驗收，在政校後勤區工程工地，開會後對業者表示其家中新屋有裝潢需求，要求價值共計12萬7283元之水電衛浴材料。

後來業者申請履約爭議調解，政戰局指派陳其麟與會，陳其麟為裝修前述新屋，向對方稱：「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」業者依陳的要求，訂購價值4萬8699元之TOTO牌溫水洗淨便座1組、置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2只，送給陳其麟。

業者因履約爭議提出仲裁聲請，政戰局由陳其麟與會，於公告仲裁判斷結果前之期間，陳向業者稱：「（傳送「大甲媽祖平安祈福酒」）幫我看有沒有賣這組」，之後由業者代訂並送至陳其麟住處，再由業者以交際費名目核銷「媽祖祈福酒」之9930元支出。

台中高分院審酌陳男長期服務軍旅，竟因貪小便宜即在辦理其法定職務權限之履約保固修繕、爭議調解程序期間，分別向業者期約及收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」等賄賂，嚴重敗壞官箴，其犯罪之動機、目的及手段實屬可責。

台中高分院念及陳男收受賄賂之次數、金額非多，犯罪所造成之損害尚非甚鉅，且犯罪後在偵查中已自白並自動繳交犯罪所得，依不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月，褫奪公權6年，已繳回的犯罪所得18萬5912元沒收，最高法院駁回上訴確定。