年關將至，家戶陸續展開年前大掃除，除舊佈新，以迎接全新的一年，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上分享12生肖年前大掃除的撇步，將該清理的地方徹底整理乾淨，否則家中繼續藏汙納垢，恐會衰事連連，一整年都不順遂。

●鼠：老鼠習慣躲在管道與地洞，因此家中水管、水槽、水溝一定要保持暢通。

●牛：牛踩地，因此家中地板、腳踏墊、大門口一定要打掃乾淨。

●虎：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園、露台一定要打掃乾淨。

●兔：兔子愛地窖，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都需要特別清理。

●龍：龍在天，家中天花板與燈具、冷氣，是屬龍的人一定要打掃乾淨。

●蛇：蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所、洗手檯、除濕機。

●馬：馬奔馳萬里，非常需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶、鏡子、窗台，還有鞋子、鞋櫃打掃乾淨。

●羊：羊有角，身上潔白且捲翹，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃等有毛髮的地方也要清理，白色物品、器皿則要維持整潔。

●猴：猴子會攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家裡櫃子與牆壁脫落處再粉刷一次。

●雞：雞身形較矮，能低飛、披彩衣，因此家中電風扇、暖氣、矮櫃、衣服都要處理乾淨。

●狗：狗會吠叫，因此家中電視、喇叭、音響、電話和手機等，能發出聲音的家電都要保持整潔。

●豬：豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。