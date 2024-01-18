換性別是否要摘除性器官？目前台灣把摘除性器官與否做為變更身分證性別的強制門檻，台灣同志諮詢熱線今天公布「台灣跨性別族群生活處境」報告指出，有59％的的受訪者認為摘除性器官手術不該成為變更身分證性別的必要條件，呼籲政府應降低跨性別者變更法定性別的門檻。

據調查指出，由於許多公共空間為性別二分的公共空間，有5成跨性別者曾擔心被質疑或打量，而盡量不去游泳池、健身房，也有32％跨性別者避免去公共廁所等，甚至還有人出門後因為害怕上廁所，憋著不如廁等情況；超過4成的被調查者表示求在職場時要隱藏跨性別身分。

跨性別女性Viva表示，進入女廁時往往被懷疑別有所圖，進入男廁時自己也容易感到不安，求職時也不容易獲得工作機會，甚至遭警察臨檢時還被迫公開出櫃，盼社會給予跨性別者更多理解；跨性別男性DEVEN說，公司有系統可以查詢全公司同事相關資料，但欄位卻有性別，讓尚未完成換證的他被質疑，但他認為這只是職場還不夠理解跨性別者。

台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達表示，政府及學校執行為制度、活動及空間的改革，如設置更多沒有性別審查的性別友善廁所，大學宿舍的同層合住、男女合宿等設置，國小活動設計如學號編排、打掃安排及玩具等均不應性別二分，甚至如金馬獎、金曲獎等無關性別的也可以去除各性別獎項。

多數的受訪者認同「無術換證」，伴侶盟秘書長簡至潔說，現在跨性別者變更性別要有2名身心科醫師評估、並經手術後才能換證，導致現在有9成的跨性別者被迫拿著無法符合性別認同的身分證，2013年兩公約審查委員就對此提出關切，近年有法官認同性別認同為基本人權，手術要件與性別認同沒有實質連結，呼籲行政院應立即廢除手術要件，不要讓跨性別者拿不符性別的身分證感到不安。