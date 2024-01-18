類流感疫情目前處流行期，近期呈上升趨勢且為近10年同期最高，預估於農曆春節前達高峰。為守護市民健康，新北市衛生局自18日起開放設籍新北30至49歲市民接種新北公費流感疫苗，市民可攜帶健保卡及身分證前往29區衛生所接種疫苗，疫苗數量有限，用罊為止。

衛生局說明，去年10月1日至今年1月13日共累計52例流感併發重症，其中8例死亡，重症及死亡病例均無接種疫苗。考量30至49歲民眾非中央公費流感對象，家中多有長輩與幼童等流感重症高風險族群，為避免感染流感後傳播給同住家人，新北市宣布1月18日起提供設籍新北30至49歲市民接種新北市公費流感疫苗，接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，籲請符合資格民眾盡早完成接種，以保護自身與家人健康。

衛生局提醒，流感疫苗是不活化疫苗，可和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。近期流感及新冠疫情將達高峰，提醒民眾可同時接種流感疫苗與新冠疫苗，以完善保護力。

請民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，勤洗手、戴口罩，如有發燒、咳嗽等流感症狀在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。