國道公路警察局第九大隊木柵分隊30歲林姓警員，疑似感情因素心情鬱悶，18日在寢室廁所內舉槍自戕，頭部中彈已無生命跡象，國道警方現已封鎖現場勘驗中，詳細案發原因正進一步釐清中。

據了解，林員原本負責18日上午10時至下午2時的巡邏勤務，10時12分時，林員向長官報備要返回新光路的隊部如廁，期間有向林母發送類似訣別的簡訊，林母看後十分憂心，打給兒子但無人接聽，只好立刻通報隊部找人。

林的同仁後來在其寢室廁所內，發現他持槍朝自己太陽穴發射，頭部中彈氣絕多時，警方現已封鎖現場，並持續了解案發原因中。

國道警察局表示，林員疑似因個人感情因素，在廁所尋短，對此不幸深感遺憾，林員平日工作認真，表現正常，與同事、家人相處和睦，財務正常，交友單純，身體也很健康，所屬大隊將全力協助林員家屬，辦理後續撫卹等事宜，另針對分隊同仁安排心理諮商，並配合檢察機關釐清相關原因。

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