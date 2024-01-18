大陸各大外貿城市陸續公佈2023年成績單。從已揭露的資訊來看，上海將穩居進出口總值第一，深圳則繼續拿下出口31連冠。據深圳海關發佈消息指出，2023年深圳進出口達到3.87兆元（人民幣，下同），年增率5.9％、規模創歷史新高，居大陸城市第二位；其中出口2.46兆元、年增12.5％，規模連續31年居首。尤其深圳占廣東省外貿總值的46.6％，拉動全省外貿2.6個百分點。

根據第一財經報導，雖然目前跟深圳外貿競爭力最接近的上海和蘇州還沒有公佈全年外貿資料，但根據去年前11個月的數據來看，上海與深圳分佔進出口總值和出口額第一沒有懸念。

據上海海關統計，2023年前11個月，上海市進出口總值3.86兆元，較2022年同期增長1.2％。其中，出口1.59兆元、年增1.7％；進口2.27兆元、增長0.8％。

另據大陸海關總署《中國海關》雜誌發佈的2022年中國外貿百強城市榜單，前五名依次為深圳、上海、蘇州、寧波、廣州。這基本為至少近5年來的大致格局。

從出口產品類別來看，由電動載人汽車、鋰電子蓄電池和太陽能電池組成的「新三樣」產品（對應「老三樣」服裝、傢俱和家電），是大陸外貿強市共同的主打產品。其中2023年深圳「新三樣」產品合計出口887.6億元、年增33.9％；去年前11個月，上海「新三樣」產品也共計出口1593.2億元、年增45.1％，拉動出口增長3.2個百分點。

而作為大陸最大的汽車滾裝出口碼頭，上海外港口岸海通國際汽車碼頭2023年出口汽車約102.5萬輛，再創年度新高。