下個月就要迎接農曆新年，許多人已經開始大掃除，中醫師指出，不少人常在大掃除後感到肌肉酸痛，提醒民眾掃除前先熱身，掃除時須避免長時間重複同樣動作以及姿勢不佳、用力不當，可以屈膝取代彎腰、採椅凳避免踮腳等，掃完後拉筋伸展、洗溫水澡，可放鬆肌肉。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔表示，大掃除後導致肌肉痠痛，是十分常見的年前患者就診原因，提醒民眾掃除前要先進行動態熱身，掃除時則要避免長時間重複相同動作，也不要過度勞動，量力而為，且注意適時的休息。

徐敬閔表示，民眾也應善用適合的器具輔助清潔，像是長柄掃把、拖把，堅固椅凳，有握柄的刷洗用具，護腰、護膝等，及避免姿勢不佳和用力不當，例如以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免用力過大過久。

他表示，掃除完後拉筋伸展，舒緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還可放鬆肌肉。

最後徐敬閔建議，如果仍出現肌肉痠痛或緊繃，針灸治療有相當好的緩解療效，可以降低肌肉疲勞與疼痛感，改善身體的血液循環及關節的活動度，而除針灸之外，也可搭配內服中藥及外敷藥布、藥膏，舒筋活血、調和氣血，使患部的不適盡早痊癒。