台北市長蔣萬安17日針對疾管署公布高端疫苗採購合約，直言是「打開另一個潘朵拉的盒子」。對此衛福部副部長王必勝隨即反擊，直指蔣在擔任立委時就看過採購合約，要求其為「封存30年」說法道歉，更形容蔣萬安「高端政治提款機領最多」。對此蔣萬安18日再度回擊，不確定潘朵拉的盒子裡面有什麼，但一定少了「中央政府的公信力」，更形容「感覺白色巨塔上面一片漆黑」。

蔣萬安18日參與興岩社福綜合大樓開幕儀式，並於會前接受訪問。被問到王必勝的批評，蔣萬安也隨即回擊，不確定潘朵拉的盒子裡面有什麼，但一定少了「中央政府的公信力」，不能理解為何真正應該道歉的人卻要求別人道歉，真正應該說明清楚的人卻要求別人說明清楚。

蔣萬安透露，自己的確有看過高端疫苗的採購合約，但事實是他所看到的所有資料跟文件，重要的部分全部都塗黑，「所以當時我的直接感覺，就是白色巨塔上面怎麼一片漆黑？」蔣萬安說，連當時的同事、民眾黨立委賴香伶也直言「六行裡面有三行半都被塗黑」，要看合約還得登記、不准帶手機。

「更重要的，審計部在2022年8月白紙黑字回覆給立法院，文件上面明確寫了140年2月25日才解密，衛福部的說法不攻自破。」蔣萬安說，當時把監督的立委們當賊看，現在又要叫當時監督的立委要道歉？除了中央政府應該要好好面對並道歉外，接下來新上任的國會，立委們也應該好好調查，把真相公諸於世。