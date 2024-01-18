民眾黨主席柯文哲在此次總統大選得票率排名第三，與該黨選前封關民調明有落差，柯日前在臉書發文檢討，主要是因為加了手機，年輕族群投票率高，就會與民調結果更接近，但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。對此，國民黨立委鄭麗文昨（17日）在中視《庶民大頭家》中以「三個黨三輸局面」形容大選最終結果，並強調未來4年，哪個黨誠實面對自己問題，勇敢勵精圖治，4年後就能引領天下、獨領風騷。

鄭麗文分析，這次輸最慘的是民進黨，可是贏得政權，國民黨基本盤嚴重萎縮，中間選票跟年輕選票不投給國民黨，柯文哲竄起成長，但最後「膨風」，跟實際上開票結果差很大；她強調，未來4年，哪個黨誠實面對自己問題，勇敢勵精圖治，4年後就能引領天下、獨領風騷，否則會被無情歷史淘汰。

鄭麗文分析選前南部造勢狀況，藍綠都是組織動員，柯文哲完全沒有，人數卻跟藍綠相當，因此說藍綠不緊張是騙人的。她也觀察柯支持者反應，大部分人其實知道要贏很困難，但還是出來投，這也代表著台上政治人物說什麼，群眾就會信什麼嗎？選民越來越聰明，要去看選民在想什麼，而不是政客操作選舉。

不過，鄭麗文也直言，選舉結果在去年11月24日藍白撕破臉就已經決定，棄保自頭到尾都不可能發生，「完美三腳督就注定賴清德是少數總統當選的悲劇」。