女星夏宇童出道多年憑著甜美外表與自然活潑的性格受到大眾喜愛，演藝事業跨足音樂、戲劇及主持。最近她上節目分享尾牙發生的趣事，有次她接到主持尾牙活動，激動喊完加碼，沒想到裙子和襯衫接連爆開，董事長在台上目睹後脫口一句話，讓她相當尷尬。

夏宇童最近在《11點熱吵店》分享，她一直都有固定合作的服裝師，對方會提供她合適的服裝出席活動，那次夏宇童沒試穿服裝就直接帶走，主持當天她穿上那件服飾，因為有點長肉所以很貼身，她想說忍耐一下就好，沒想到正當她喊得聲嘶力竭，舉起左手的時候，突然聽到啪一聲，裙子拉鍊直接爆開，夏宇童只能趁空檔到後台拿別針將裙子和襯衫別起來做固定，再拿工作人員的外套綁在腰上。

夏宇童分享尾牙主持經驗。（影片來源／11點熱吵店 YT）

不過一上台，夏宇童再度投入到忘記裙子爆開一事，喊完「董事長加碼」，就聽到對方突然發出「呃」一聲，全場頓時安靜，對方接著居然彎腰撿起她的別針，原來她的襯衫也跟著爆開了，董事長忍不住笑虧：「妳都加碼成這樣，我還要加碼嗎」，夏宇童瞬間尷尬到無地自容，只好馬上把外套綁到胸前，免得春光外洩。