繼台北市信義區虎林街60巷公辦都更案，公辦都更7599專案計畫新春再開紅盤，「南港產專區單元2-25」於2個月整合130戶第二階段意願達90％，成為第二案進入模擬選屋，後續將由台北市住宅及都市更新中心啟動相關作業，同步蒐集住戶需求，做為後續招商條件的依據。

台北市「南港產專區單元2-25」公辦都更案位於南港區南港路三段以北、南港路三段16巷以西所圍之基地，鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站，基地內為屋齡40至50年以上的4、5層樓建築，社區住戶引頸期盼能夠透過公辦都更的方式，改善居住品質。

台北市都市更新處表示，能夠在這麼短的時間內整合高度意願，除了有市府及專業技術團隊提供7599專線諮詢、免費方案評估試算等多元協助之外，社區內的熱心居民自主召開多次頭人會議、自創LINE群組聯繫溝通，甚至在社區中的藥局成立了一個小小工作站，作為收取意願書的據點，有疑慮也隨時致電更新處同仁諮詢、求證，不隨意聽信謠言，讓所有權人能在獲得正確資訊的狀況下做出最有利的判斷，更是第二階段意願達標的關鍵。

更新處表示，本案後續將由台北住都中心模擬更新後房型及權值，讓住戶依居住需求選屋，同時對於房型、位置及差額找補等有概念，住都中心也會一併調查住戶對新家的建築需求，若第三階段選配率達90％，將把住戶需求做為招商條件的重要依據。

另外，最新一季的公辦都更7599專案計畫已升級上線，不但鬆綁每年受理10案的限制，更放寬意願書受理格式，讓公辦都更程序更便民。更新處呼籲，計畫受理期限至8月31日止，歡迎有需求的市民踴躍申請。