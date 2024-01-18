韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今感情狀態備受外界關注，而她先前與防彈少年團的V（金泰亨）多次被拍到約會，但卻未證實戀情，怎料在V入伍前就被韓媒爆料兩人已經分手；如今韓國論壇上又傳出「柱延、Jennie傳緋聞」的討論，再度引發熱議。

韓國論壇Pann日前出現以「柱延、Jennie傳緋聞」相關文章的討論，吸引了超過30萬網友朝聖，其中有網友列出幾項兩人疑似交往的證據，像是THE BOYZ的成員柱延在社群上傳Zion.T的歌曲時寫下：「會下雪嗎？」而Jennie便在隔日便公開〈Snow〉的翻唱影片、兩人曾一起出現在丹尼爾凱撒在韓國的演唱會。

此外，柱延15日結束生日直播後，隔天半夜又發出了收到蛋糕慶生的照片，且照片中有兩頂生日帽，讓網友懷疑：「（和Jennie）生日只差一天，所以一起慶祝的吧？」

然而，貼文曝光後，許多網友認為這些並不構成兩人交往的證據，紛紛笑虧：「所以在交往的證據到底在哪裡？我一路下滑完全沒看到有所謂的證據，只覺得很好笑哈哈」、「這種東西就叫證據太牽強了」、「說是證據結果亮出來的都只讓人覺得太瘋了，有共同朋友就一定在交往嗎？」。