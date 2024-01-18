去年5月受邀來台訪問的英國前首相特拉斯（Liz Truss），近日遭美國媒體爆料，遊說政府官員加速核發許可給軍工業者，以向大陸出口軍備。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲痛批，特拉斯欺騙台灣人的感情，並點名，當初把她找來的人也應當負責、給個說法。

特拉斯去年訪台期間，曾強烈建議英相蘇納克宣布，大陸是迫在眉睫的國安威脅，但沒想到，美媒《Politico》爆料，特拉斯去年8月致函政府官員，要求加快國防設備業者審批程序，計畫向大陸出口軍用掃雷工具，她甚至還警告，禁止英國公司對大陸軍售，恐讓英國企業損失數百萬美元的銷售額。而針對指控，特拉斯發言人回應，這只是在履行作為議員的職責。

介文汲今接受《中天新聞》訪問時表示，政府在邀請外賓時，應釐清這些人的操守和作為，他痛批，特拉斯簡直就是騙台灣人的感情，現在看來，當時為她邀請來而花的錢「白花了」，並且指出，當初把騙子引來的人，也要負責、給個說法。

在介文汲看來，特拉斯收了錢來台灣發表演說後，回國轉而去遊說英國政府出售裝備給大陸，這是紮紮實實對台灣不友善、與台灣為敵，他再次強調，政府不應該受騙，當碰到了騙子時，請騙子來的人應當負責，「如果請騙子來的人是希望一起騙台灣老百姓，那是更不可取」。

另外，根據英國國會公布的議員額外收入顯示，特拉斯訪台時，除了遠景基金會付的台幣8萬英鎊（約台幣320萬）出席活動及演講費，外交部還另外招待機票和住宿等約1萬841英鎊（約台幣43萬多），再加上交通、餐飲等其他費用，特拉斯該次來訪，我方付出台幣近400萬。