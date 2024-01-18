由於政黨之間的輪替，德國企業領導人通常會避開政黨政治的討論，而且長期以來一直迴避有關民族主義政黨AfD崛起的問題，該極右派民粹政黨目前在全國民調中排名第二。

上週有新聞報導指出，兩名AfD資深成員參與了一場會議，討論了大規模驅逐外國公民的計畫，引起了全國恐慌。

目前德國國內勞動力短缺，阻礙經濟發展，德國作為外國投資和技術勞工的目的地，AdD的討論引發人們擔憂，外國投資的形象可能受損。

AfD表示，會議討論的並不代表該黨的政策。但德國國內的情報機構長期以來一直警告，該黨存在極端勢力，目前正處於安全監控之下。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck在社群媒體上說，仇恨和排外不應該存在於我們的社會。所謂「再移民」的想法是不人道的。

德國在周二有成千上萬的人走上街頭，抗議AfD的驅逐外國公民計畫，並呼籲政界取締該極右政黨。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)週三在社群媒體X平台上說，我很感激這幾天德國各地成千上萬的人走上街頭，反對種族主義、仇恨言論，並支持我們的自由民主。

目前德國兩大主要政黨皆排除了與AfD合作的可能性，並擋在聯合政府之外。但批評者擔心，AfD黨正將主流政治進一步拖向右翼。

由於蕭茲的聯合政府表現不佳，AfD有望在6月的地方選舉中表現出色，甚至有望在9月德東地區三個州選舉中贏得領先。

這三個州包括了薩克森州(Saxony)，英飛凌正在那裡修建一座50億歐元的晶片工廠，這也是該公司史上規模最大的單筆投資。而且台積電(2330)準備在德國建立晶圓工廠的德勒斯登市(Dresden)，也位於德東的薩克森州，是屬於極右派勢力較大的州。

德國杜塞爾多夫機場執行長Lars Redeligx說，AfD驅逐計畫使得我們有必要挺身大聲疾呼。

德國化工廠Evonik曾在去年底發出聲明，所有在這個國家負有責任的人，都必須在AfD問題上採取明確立場，因為這將損害我們的經濟、我們的社會、我們的未來。