●Globalt Investments資深投資組合經理Thomas Martin表示，今年初以來，美股已經回吐了去年底強勁反彈的部分漲幅。投資人正在調整部位，從「全然正面」轉向「仍然有很多不確定性」。聯準會官員最近的發言淡化了很快開始降息的預期，且經濟數據好壞不一。Martin表示，到今年底，利率可能會比現在低，但不會是直線下滑。那些為更多降息與股票上漲大舉布局的人可能開始收斂並讓部位變得較「分散」一點，你確實想持有債券，但也想要持有股票。

●高盛執行長David Solomon表示，今年美國經濟可望避免大幅放緩，但在薪資增長推動下，通膨可能仍比預期頑強並拖累經濟，「美國經濟比我們所預期的更正面，但我仍然認為通膨可能會比人們所預期的更僵固，尤其在勞動力、食品和汽油方面。經濟是真的在放緩，但我們的著陸『軟很多』」。

●花旗預期聯準會將於6月開始降息，幅度為25個基點，較先前的預測提前一個月，因此該華爾街大行預估今年聯準會總計將降息125個基點，較先前的預測多出25個基點，到今年底，央行基準利率估將降至4.25%。