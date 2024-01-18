總統當選人賴清德17日宣布退出民進黨內新潮流派系，引發各界討論，高雄市長陳其邁認為，在民進黨傳統，國家領導人退出派系運作屬於常態，所以支持賴清德的決定。另外，針對高市議會17日的委員會選舉因剛當選立委的議員黃捷、李柏毅是否要繼續投票一事，引發藍綠對嗆，陳其邁回應，尊重議會，也希望議事和諧。

高市府18日舉辦「開箱高雄市龍年新春小物」記者會時，陳其邁被媒體問及賴清德宣布離開新潮流的看法，他回應，這個跟市政推動比較沒有關係，不過，若站在民進黨過去傳統的角度來看，國家領導人或是黨主席都退出派系運作，這個屬於常態，所以賴清德做這個決定，他是支持。

另外，由於高市議會17日舉辦委員會選舉時，國民黨黨團以黃捷、李柏毅將就任立委為由，建議延期或調整委員會人數，卻不被採納，藍營議員覺得議會在護航黃捷跟李柏毅，怒嗆議長康裕成鴨霸強行要改選，最終藍營及無黨黨團憤而離席放棄選擇各委員會，綠營則強調整個程序都符合高雄市議事法規，藍綠雙方互嗆。

對此，陳其邁表示，大選已經結束，市民期待議會能夠很順利，也希望為了高雄進步，府會能夠和諧繼續前進，當然高市府會尊重議事的運作，也盼議事能夠和諧進行。