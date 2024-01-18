美國17日重新將伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）列為「全球恐怖分子」後，青年運動當晚發射飛彈擊中一艘行經亞丁灣的美國貨輪，導致貨輪起火。後續華府宣布再度對青年運動進行空襲，摧毀14枚「準備發射」的飛彈，這是美軍一周內第四度攻擊青年運動。

美國重新將葉門叛軍「青年運動」（Houthi）列為「全球恐怖分子」。

綜合英國廣播公司（BBC）、《以色列時報》（Times of Israel）、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，青年運動證實，17日對行經亞丁灣（Gulf of Aden）的美國散裝貨輪「M/V Genco Picardy」號發射飛彈，並且「直接擊中」。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）指出，這艘懸掛馬紹爾群島旗幟的美國貨輪是在亞丁東南方120公里處遭到無人機攻擊，船長通報船上起火。英國海事安全公司Ambrey指出，貨輪舷梯受損。

美軍中央司令部（US Central Command）後續發布聲明指出，「M/V Genco Picardy」號有受損，但能繼續航行，沒有人員受傷。

青年運動表示這波攻擊是回應美英上周聯手轟炸青年運動據點的行動，嗆聲任何新攻擊都會遭致回擊及懲罰。

美國貨輪遭彈襲後不久，美軍中央司令部17日深夜宣布，打擊14枚「已經裝載、將要發射」的飛彈，這些飛彈位在葉門境內青年運動控制的地區。

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 18, 2024

美軍砲轟這些飛彈對行經該區域的商船及美國海軍船隻構成立即威脅，而且可能「隨時會發射」，迫使美軍進行防衛。

消息人士透露，美軍透過海軍水面艦及佛羅里達號（USS Florida）俄亥俄級潛艦，對叛軍據點發射「戰斧」（Tomahawk）飛彈。

美軍聲明稱，這些打擊及行動將會削弱青年運動的攻擊能力。