男子酒後持刀在住宅巷弄閒逛，中和警勸說未果強制送醫。

新北市中和區1名35歲男子精神狀態長期不穩定，曾被家屬送醫治療，昨（17日）晚該名男子酒後持刀在路上閒晃，且有自殘傾向，民眾發現報警。中和警分局派員趕抵，經勸說無果，遂壓制男子並強制送醫。

據了解，該名男子過去也曾在住家附近鬧事，被家屬送醫治療。昨晚10時許男子酒後情緒激動，手持水果刀在路上閒逛，並且有自殘行為。警方獲報到場，勸說男子放下刀械，但男子卻向員警逼近，警方遂使用強制力，將男子壓制後強制送醫。

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