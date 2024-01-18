現代人健康意識抬頭，相當注重吃的東西，毒理學專家招名威常指出，民眾常用的保鮮膜以前大多都是PVC（聚氯乙烯）做的，高溫下會溶出塑化劑；後來修法禁止用在食品容器或接觸食物的產品上，因此現在的保鮮膜沒有塑化劑。招名威提醒民眾，不論使用哪一種保鮮膜，都是塑膠類製品，擔心的話就不要接觸熱食，更要避免接觸含湯類及油脂豐富的食物，減少致病風險。

招名威在臉書發文指出，大家都有「用保鮮膜裝熱食會產生塑化劑」的迷思，幾年前一些研究數據指出，民眾家中保鮮膜很多都是PVC做的，遇熱會溶出不少塑化劑。後來修法，PVC不得用於食品容器或接觸食物，因此保鮮膜不會含有塑化劑。

招名威解釋，並不是所有塑膠產品都含有塑化劑，「唯獨PVC」，因為PVC塑膠材質在製成的時候塑膠結構比較硬，這時候就會添加塑化劑增加柔軟性。

他提到，早年的PVC保鮮膜使用率很高，因為成本較低、質地柔軟，加熱後塑化劑就會溶到食物裡，加上塑化劑是偏脂溶性的，針對油脂含量較高的食物溶出的比例又更高。

招名威表示，現在規定PVC不得用於食品容器，不過民眾購買前仍要留意；不論哪一種保鮮膜都屬於塑膠類製品，加熱時記得把保鮮膜拿掉。